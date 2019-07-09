В Ставрополе бывший полицейский сбил женщину на смерть
Он сел за руль в состоянии алкогольного опьянения
Он попытался скрыться с места преступленияФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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Бывший участковый уполномоченный полиции ОМВД РФ по Георгиевскому округу подозревается в нарушении ПДД в алкогольном опьянении. В марте 2019 года полицейский сел за руль в Ставрополе и наехал на 47-летнюю женщину, которая шла по «зебре». Потерпевшая скончалась в больнице от смертельных травм. Полицейский попытался сбежать с места преступления, но его задержали очевидцы и правоохранители.
Подозреваемый заключен под стражу. Расследование уголовного дела продолжается, сообщили в пресс-службе СУ СКР по СК.
ИСТОЧНИК KP.RU