В Ставрополе бывший полицейский сбил женщину на смерть

СЕГОДНЯ 10:03 2019-07-09T10:26:40+03:00

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Бывший участковый уполномоченный полиции ОМВД РФ по Георгиевскому округу подозревается в нарушении ПДД в алкогольном опьянении. В марте 2019 года полицейский сел за руль в Ставрополе и наехал на 47-летнюю женщину, которая шла по «зебре». Потерпевшая скончалась в больнице от смертельных травм. Полицейский попытался сбежать с места преступления, но его задержали очевидцы и правоохранители.

Подозреваемый заключен под стражу. Расследование уголовного дела продолжается, сообщили в пресс-службе СУ СКР по СК.

ИСТОЧНИК KP.RU