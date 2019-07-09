Появилось видео допроса чеченских ведьм
В Чечне сотрудники МВД задержали двух колдуний, которых подозревают в мошенничестве. Жительницы Гудермесского района продавали свою сверхъестественную силу за деньги, передает пресс-служба ведомства.
Среди клиентов колдуний были люди со всевозможными проблемами. Но наиболее частыми оказывались вопросы заболеваний и семейного благополучия. Как уверяют подозреваемые, их услуги действительно помогали клиентам.
При обыски места работы женщин оперативники нашли много портретных фотографий, а также некоторые атрибуты колдуньи: карты, литературу и другие предметы для имитации чуда.
Сейчас следствие проводит проверку. Будут ли искать других участниц шабаша - не известно.
Видео допроса чеченских колдуний.
ИСТОЧНИК KP.RU