Появилось видео допроса чеченских ведьм

СЕГОДНЯ 10:04 2019-07-09T11:19:19+03:00

Изменить размер текста: A A

В Чечне сотрудники МВД задержали двух колдуний, которых подозревают в мошенничестве. Жительницы Гудермесского района продавали свою сверхъестественную силу за деньги, передает пресс-служба ведомства.

Среди клиентов колдуний были люди со всевозможными проблемами. Но наиболее частыми оказывались вопросы заболеваний и семейного благополучия. Как уверяют подозреваемые, их услуги действительно помогали клиентам.

При обыски места работы женщин оперативники нашли много портретных фотографий, а также некоторые атрибуты колдуньи: карты, литературу и другие предметы для имитации чуда.

Сейчас следствие проводит проверку. Будут ли искать других участниц шабаша - не известно.

Видео допроса чеченских колдуний.

ИСТОЧНИК KP.RU