2019-07-09T10:27:47+03:00
Политика

Матвиенко понравился Ставрополь: «Все делается для людей»

За три года на развитие края пойдет больше 46 млрд рублей
Полина ШАПОШНИКОВА
Поделиться:
Фото: Александровская площадьФото: Александровская площадь
Изменить размер текста:

Прибывшая на Ставрополье Валентина Матвиенко сообщила о предстоящей реализации 49 программ, на которые за три года выделят больше 46 млрд рублей. В том числе финансово подключится и федеральный центр. На комплексное развитие КМВ направят 4,2 млрд рублей.

Будут созданы школа в Михайловске на 1000 учеников, построены и преображены ДК, построен Центр оконкопомощи в Кисловодске, корпус детской больницы в Ставрополе.

Как заметила спикер Совета Федерации, в крае ни одна больница не закрылась, напротив, ремонтируются старые и открываются новые. В целом развитием края и особенно столицы региона гостья осталась довольна: «Всё делается для людей, чтобы они жили в комфортных условиях».

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Фестиваль «ArtDonum» на горе Ставрополья: скульптуры из песка, отмена денег, менгиры и кино
Стрельба на свадьбе в Хасавюрте попала на видео
Ставропольский депутат попал в список Forbes благодаря жене
Свадьбу для Книги рекордов Гиннесса готовят в Дагестане
Чиновники из Дагестана и Ставрополя попали в рейтинг Forbes
Дагестанского футболиста осудят за жестокое убийство под Астраханью
Росстат приговорил промышленность Дагестана
В Кабардино-Балкарии начинают увольнять сотрудников МВД, замешанных в громком деле
В КЧР ранили двух местных жителей
Два больших сквера закончат в Ставрополе к августу
Обнальщики из КБР заработали 270 млн на выводе денег - видео
Киркоров покинул Сицилию ради Ставрополя
Вторую смену начнут отменять в ставропольских школах
Первые тысячи тонн овощей собрали на Ставрополье
Дагестанские бойцы выступают против концерта Тимати в Махачкале
Ставрополье платит за ЖКХ меньше, чем остальной Северный Кавказ
Появилось видео допроса чеченских ведьм
В Ставрополе бывший полицейский сбил женщину на смерть
Экс-пожарному на Ставрополье грозит срок за отдых на работе
Сон за рулем мог стать причиной смерти двух мужчин на Ставрополье
Чеченский спецназовец сбил крышку бутылки пулей в рамках bottlecapchallenge
Студентов Ставрополя ограбили на 130 тысяч рублей