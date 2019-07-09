Матвиенко понравился Ставрополь: «Все делается для людей»
Прибывшая на Ставрополье Валентина Матвиенко сообщила о предстоящей реализации 49 программ, на которые за три года выделят больше 46 млрд рублей. В том числе финансово подключится и федеральный центр. На комплексное развитие КМВ направят 4,2 млрд рублей.
Будут созданы школа в Михайловске на 1000 учеников, построены и преображены ДК, построен Центр оконкопомощи в Кисловодске, корпус детской больницы в Ставрополе.
Как заметила спикер Совета Федерации, в крае ни одна больница не закрылась, напротив, ремонтируются старые и открываются новые. В целом развитием края и особенно столицы региона гостья осталась довольна: «Всё делается для людей, чтобы они жили в комфортных условиях».
ИСТОЧНИК KP.RU