Ставрополье платит за ЖКХ меньше, чем остальной Северный Кавказ
Июльское подорожание ставропольцы ощутят в платежках в августе
Тарифы за обращение с ТКО не изменятсяФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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Индексация тарифов на коммунальные платежи, введенная с 1 июля, отразится на платежках ставропольцев только в августе. Плата за июнь начисляется еще по старым тарифам.
В среднем во втором полугодии плата за весь набор коммунальных услуг в Ставропольском крае повысится на 1,74%. Расценки за вывоз ТКО не изменятся, тарифы буду действовать до 30 июня 2020 года.
Плата за коммуналку в крае повысится меньше, чем у соседей: Чечни, КБР, Дагестана, Ингушетии, Северной Осетии и КЧР.
ИСТОЧНИК KP.RU