2019-07-09T10:48:49+03:00
Недвижимость

Ставрополье платит за ЖКХ меньше, чем остальной Северный Кавказ

Июльское подорожание ставропольцы ощутят в платежках в августе
Полина ШАПОШНИКОВА
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Тарифы за обращение с ТКО не изменятсяТарифы за обращение с ТКО не изменятсяФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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Индексация тарифов на коммунальные платежи, введенная с 1 июля, отразится на платежках ставропольцев только в августе. Плата за июнь начисляется еще по старым тарифам.

В среднем во втором полугодии плата за весь набор коммунальных услуг в Ставропольском крае повысится на 1,74%. Расценки за вывоз ТКО не изменятся, тарифы буду действовать до 30 июня 2020 года.

Плата за коммуналку в крае повысится меньше, чем у соседей: Чечни, КБР, Дагестана, Ингушетии, Северной Осетии и КЧР.

ИСТОЧНИК KP.RU

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