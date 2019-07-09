2019-07-09T11:21:28+03:00
Общество

Дагестанские бойцы выступают против концерта Тимати в Махачкале

Рэпер, по мнению спортсменов, пропагандируют зло
Антон ШАПОВАЛОВ
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Российский боец смешанных единоборств Магомед Исмаилов сказал, что вся музыка Тимати и его коллектива противоречит нормам морали. В первую очередь потому, что не призывают молодежь вести здоровый образ жизни.

- Я не люблю, когда приезжают с определённой грязью, при этом они знают, как на это отреагируют люди, - сказал Исмаилов.

Также спортсмен отметил, что никак не относится к Тимати. Ему просто не нравится, когда на его землю идут с дурными идеями.

Ранее с таким же заявлением выступил Хабиб Нурмагомедов. После его заявлений дагестанская общественность ратовала за отмену концерта Егора Крида.

ИСТОЧНИК KP.RU

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