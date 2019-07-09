Дагестанские бойцы выступают против концерта Тимати в Махачкале
Рэпер, по мнению спортсменов, пропагандируют зло
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Российский боец смешанных единоборств Магомед Исмаилов сказал, что вся музыка Тимати и его коллектива противоречит нормам морали. В первую очередь потому, что не призывают молодежь вести здоровый образ жизни.
- Я не люблю, когда приезжают с определённой грязью, при этом они знают, как на это отреагируют люди, - сказал Исмаилов.
Также спортсмен отметил, что никак не относится к Тимати. Ему просто не нравится, когда на его землю идут с дурными идеями.
Ранее с таким же заявлением выступил Хабиб Нурмагомедов. После его заявлений дагестанская общественность ратовала за отмену концерта Егора Крида.
ИСТОЧНИК KP.RU