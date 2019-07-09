2019-07-09T11:04:53+03:00
Экономика

Первые тысячи тонн овощей собрали на Ставрополье

В этом году аграрии рассчитывают собрать больше овощей, чем в прошлом году
Полина ШАПОШНИКОВА
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Сбор картофеляСбор картофеляФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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Овощи открытого грунта начали собирать на Ставрополье. В корзины падают созревшие капуста, огурцы и лук. Сейчас собрано 2,3 тыс тонн с 54,9 га. Урожайность — 418,8 ц/га. В прошлом году средняя урожайность составила 136,1 ц/га. Всего было собрано 226,6 тыс тонн овощей. В текущем году ожидается прирост сбора около 2%, сообщил замминистра сельского хозяйства края Андрей Олейников.

В основном «овощная надежда» на Красногвардейский, Левокумский, Новоселицкий, Арзгирский районы и Нефтекумский, Ипатовский и Изобильненский округа.

ИСТОЧНИК KP.RU

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