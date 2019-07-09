2019-07-09T11:19:46+03:00
Общество

Вторую смену начнут отменять в ставропольских школах

15,6% школьников края учатся во вторую смену
Полина ШАПОШНИКОВА
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13 тысяч детей в СКФО учатся в третью смену13 тысяч детей в СКФО учатся в третью сменуФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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2019 год принесет 3,2 тыс дополнительных мест для учеников. И это положит начало ликвидации второй смены в рамках нацпроекта «Образование».

В крае во вторую смену обучалось 45 466 человек, это 15,6% от всех школьников. Новые места позволят снизить процент второсменников до 14,5%.

Одна из новых школ, которая послужит благой цели упразднения второй смены, откроется в Предгорном районе в поселке Мирное. В старом учреждении нет даже буфета и санитарных комнат, а кроме того школьников приходилось тремя рейсами возить на уроки в соседний поселок.

Несколько смен — обыденность для Северного Кавказа, где, по данным Минкавказа, учится в третью смену почти 13 тысяч детей, 10 тысяч из них — школьники Чечни. В трех регионах СКФО запланировано строительство 50 школ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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