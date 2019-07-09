Вторую смену начнут отменять в ставропольских школах
2019 год принесет 3,2 тыс дополнительных мест для учеников. И это положит начало ликвидации второй смены в рамках нацпроекта «Образование».
В крае во вторую смену обучалось 45 466 человек, это 15,6% от всех школьников. Новые места позволят снизить процент второсменников до 14,5%.
Одна из новых школ, которая послужит благой цели упразднения второй смены, откроется в Предгорном районе в поселке Мирное. В старом учреждении нет даже буфета и санитарных комнат, а кроме того школьников приходилось тремя рейсами возить на уроки в соседний поселок.
Несколько смен — обыденность для Северного Кавказа, где, по данным Минкавказа, учится в третью смену почти 13 тысяч детей, 10 тысяч из них — школьники Чечни. В трех регионах СКФО запланировано строительство 50 школ.
ИСТОЧНИК KP.RU