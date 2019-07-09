2019-07-09T15:37:21+03:00
Общество

Киркоров покинул Сицилию ради Ставрополя

Актер успел сфотографироваться в аэропорту краевого центра
Полина ШАПОШНИКОВА
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Фото: https://www.instagram.com/p/BzqSmkGIQ7b/Фото: https://www.instagram.com/p/BzqSmkGIQ7b/
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Филипп Киркоров приземлился в Ставрополе 8 июля, покинув Сицилию. «Ну вот и закончились мои каникулы, ещё вчера СИЦИЛИЯ , а сегодня, 8 июля, в славный праздничный «День Любви и Верности», мы уже в ожидании первого премьерного шоу» - написал артист в своем аккаунте в Инстаграм.

Киркоров сфотографировался в аэропорту Ставрополя, обратившись к подписчикам: «С корабля на бал, ждёте?»

ИСТОЧНИК KP.RU

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