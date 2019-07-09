Обнальщики из КБР заработали 270 млн на выводе денег - видео

СЕГОДНЯ 11:51 2019-07-09T12:18:29+03:00

При обысках у них нашли крупные суммы [видео]

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На протяжении более трех лет злоумышленники проводили фиктивные финансовые операции. Они обналичивали денежные средства и переводили их клиентам за определенный процент.

- Общий незаконный финансовый оборот за этот период составил три миллиарда рублей, а сумма извлеченного преступного дохода более 270 миллионов рублей, - сообщает пресс-служба ГУ МВД по СКФО.

Правоохранителями проведены 16 обысков в местах проживания фигурантов и офисах фирм злоумышленников. В ходе операции были изъяты печати и документы различных организаций, а также крупная сумма денежных средств в рублях и иностранной валюте.

Следственной частью ГУ МВД по СКФО в отношении шестерых злоумышленников возбуждено уголовное дело по . 2 ст. 172 УК РФ «Незаконная банковская деятельность», им избрана мера пресечения – подписка о невыезде.

В Кабардино-Балкарии накрыли фабрику по обналичке миллиардов рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU