Обнальщики из КБР заработали 270 млн на выводе денег - видео
На протяжении более трех лет злоумышленники проводили фиктивные финансовые операции. Они обналичивали денежные средства и переводили их клиентам за определенный процент.
- Общий незаконный финансовый оборот за этот период составил три миллиарда рублей, а сумма извлеченного преступного дохода более 270 миллионов рублей, - сообщает пресс-служба ГУ МВД по СКФО.
Правоохранителями проведены 16 обысков в местах проживания фигурантов и офисах фирм злоумышленников. В ходе операции были изъяты печати и документы различных организаций, а также крупная сумма денежных средств в рублях и иностранной валюте.
Следственной частью ГУ МВД по СКФО в отношении шестерых злоумышленников возбуждено уголовное дело по . 2 ст. 172 УК РФ «Незаконная банковская деятельность», им избрана мера пресечения – подписка о невыезде.
В Кабардино-Балкарии накрыли фабрику по обналичке миллиардов рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU