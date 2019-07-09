Два больших сквера закончат в Ставрополе к августу

СЕГОДНЯ 12:12 2019-07-09T12:12:19+03:00

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В Ставрополе работа над созданием двух скверов в 2019 года вошла в решающую стадию. Скоро горожане оценят благоустроенность сквера на улице 50 лет ВЛКСМ, площадь которого почти 12 тысяч квадратных метров, и на проспекте Юности, расположившемся на 15 тысячах квадратных метров.

Проекты обоих территорий предусматривают создание детских площадок, тренажеров и фонтанов, велодорожек и освещения.

Сейчас начинается укладка плитки. К 1 августу скверы планируют закончить, сообщили в пресс-службе администрации города.

ИСТОЧНИК KP.RU