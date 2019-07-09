В КЧР ранили двух местных жителей
В Черкесске разбираются в обстоятельствах ранения двух жителей села Красный Восток. В ночь на 7 июля они были доставлены в республиканскую больницу Черкесска с огнестрельным ранением.
Парни рассказали правоохранителям, что не знают нападавшего. Они проходили по улице Калантаевского в Черкесске и поссорились с незнакомцами. Во время ссоры один из них достал оружие и начал стрелять.
Жители Красного Востока получили легкие ранения, врачи оказали им помощь и отпустили домой. Между тем, полицейским удалось задержать подозреваемого в нападении. Им оказался приезжий из Краснодарского края. У подозреваемого найдено оружие, из которого, предположительно, он и расстрелял пострадавших. В ближайшее время будет принято решение о возбуждении уголовного дела.
ИСТОЧНИК KP.RU