2019-07-09T12:24:07+03:00
Происшествия

В КЧР ранили двух местных жителей

Под подозрением житель Кубани
Богдан РЕШЕТНИКОВ
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В Черкесске разбираются в обстоятельствах ранения двух жителей села Красный Восток. В ночь на 7 июля они были доставлены в республиканскую больницу Черкесска с огнестрельным ранением.

Парни рассказали правоохранителям, что не знают нападавшего. Они проходили по улице Калантаевского в Черкесске и поссорились с незнакомцами. Во время ссоры один из них достал оружие и начал стрелять.

Жители Красного Востока получили легкие ранения, врачи оказали им помощь и отпустили домой. Между тем, полицейским удалось задержать подозреваемого в нападении. Им оказался приезжий из Краснодарского края. У подозреваемого найдено оружие, из которого, предположительно, он и расстрелял пострадавших. В ближайшее время будет принято решение о возбуждении уголовного дела.

ИСТОЧНИК KP.RU

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