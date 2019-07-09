2019-07-09T12:55:49+03:00
Общество

В Кабардино-Балкарии начинают увольнять сотрудников МВД, замешанных в громком деле

Из-за этого дела пострадали даже те, кто не фигурировал в нем
Антон ШАПОВАЛОВ
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Несколько начальников районных отделений полиции, обвиняемых в создании банты в Кабардино-Балкарии, уволят. Двое уже сняты с должности, передает пресс-служба МВД по республике.

В понедельник Следственный комитет рассказал, что 14 сотрудникам ГИБДД и некоторых полицейских отделений обвинили в создании преступного сообщества и получении взяток. Пятнадцатый подозреваемый находится в бегах.

Напомним, в 2017-2018 годах сотрудники МВД за взятки разрешали провозить по республике нелегальный алкоголь. Таким образом все 15 человек накопили 42 миллиона рублей. Руководил всей бандой заместитель начальника ГИБДД по Кабардино-Балкарии. Некоторые члены преступного сообщества пошли на сделку со следствием.

ИСТОЧНИК KP.RU

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