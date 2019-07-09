Росстат приговорил промышленность Дагестана
Последнее место в списке регионов страны по индексу промпроизводства в «РИА Рейтинге»
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Росстат привел данные по динамике российской промышленности за прошедшие 5 месяцев 2019 года. Темпы роста по сравнению с пошлым годом по стране ниже. Среди регионов отличился Ямало-Ненецкий округ, который выполнил уровень прошлого года на 122,9% и оказался на 1 месте. А вот с промышленностью Дагестана хуже всего в России: индекс равен 73,7 %.
Эксперты объясняют снижение промпроизводства в Республике значительным сокращением обрабатывающего производства (-30%).
ИСТОЧНИК KP.RU