2019-07-09T15:01:13+03:00
Экономика

Чиновники из Дагестана и Ставрополя попали в рейтинг Forbes

Общий капитал представителей Северного Кавказа превышает один миллиард рублей
Антон ШАПОВАЛОВ
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Двое уроженцев Дагестана и один ставрополец, которые занимают должности в госструктурах, попали в рейтинг самых богатых чиновников. Они расположились на 20, 55 и 93 местах, сообщает Forbes.

Самым состоятельным чиновником из Северного Кавказа стал дагестанец Мурад Керимов. Мужчина занимает пост заместителя министра природных ресурсов и экологии России. Свои 640 миллионов рублей он получил по наследству, заявляет сам Керимов.

55-ю строчку рейтинга занимает депутата Думы Ставропольского края Анатолий Жданов. Составители рейтинга оценили его капитал в 271 миллион рублей. По данным сайта Думы края, Жданов заработал такое состояние на продаже сельскохозяйственных продуктов.

Депутат московской областной думы Игорь Исаев занял в рейтинге 93 строчку. Уроженец Дагестана заработал 162 миллиона рублей на агрономических фирмах, которые дают ежегодную прибыль в один миллиард рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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