Ставропольский депутат попал в список Forbes благодаря жене

СЕГОДНЯ 14:55 2019-07-09T15:06:04+03:00

271 миллион общего семейного дохода позволил ему стать 55 в рейтинге 100 самых богатых госслужащих и депутатов страны

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В рейтинге самых богатых чиновников и депутатов страны в 2018 году оказался Анатолий Жданов из Думы Ставропольского края.

Он занял 55 место с суммарным доходом семьи - 271 млн рублей. Причем на его долю приходится только 35 млн рублей. Депутат стал одним из рекордсменов по количеству зарегистрированной недвижимости среди его «коллег» по рейтингу — 123 объект.

Анатолий Жданов является членом комитета по аграрным и земельным вопросам, природопользованию и экологии, руководителем Горьковского сельсовета и владельцем ООО «Битл» - крупного ставропольского производителя сельхозпродукции. В «великолепной» сотне самых богатых чиновников и депутатов страны Жданов — единственный представитель Ставрополья. На первом месте депутат заксобрания Владимирской области Павел Антонов, его доход составил 9968.14 млн рублей.

В 2017 году супруга Жданова стала 8, по версии журнала Forbes, в списке самых богатых жен российских чиновников. Деньги ей приносит фермерство.

ИСТОЧНИК KP.RU