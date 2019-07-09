Стрельба на свадьбе в Хасавюрте попала на видео

СЕГОДНЯ 14:58 2019-07-09T14:59:42+03:00

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В Хасавюрте свадебная колона начала стрельбу из пистолетов и автоматов. На это отреагировали случайные прохожие, которые сообщили правоохранителям о нарушении порядка. Прибывшие полицейские не смогли тут же задержать подозреваемых, потому что те оказали им сопротивление.

На них составили административные протоколы по 20.13 и 19.3 статьям. Машину одного из зачинщиков стрельбы эвакуировали, а арсенал, включавший в себя три «Сайги» и одну «Грозу», изъяли. Молодых людей доставили в отдел, где им озвучили обвинения и выдали копии протоколов. Кроме этого, нарушители попросили прощения на камеру.

Стрельба на свадьбе в Дагестане и извенения.

ИСТОЧНИК KP.RU