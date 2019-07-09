Стрельба на свадьбе в Хасавюрте попала на видео
В Хасавюрте свадебная колона начала стрельбу из пистолетов и автоматов. На это отреагировали случайные прохожие, которые сообщили правоохранителям о нарушении порядка. Прибывшие полицейские не смогли тут же задержать подозреваемых, потому что те оказали им сопротивление.
На них составили административные протоколы по 20.13 и 19.3 статьям. Машину одного из зачинщиков стрельбы эвакуировали, а арсенал, включавший в себя три «Сайги» и одну «Грозу», изъяли. Молодых людей доставили в отдел, где им озвучили обвинения и выдали копии протоколов. Кроме этого, нарушители попросили прощения на камеру.
Стрельба на свадьбе в Дагестане и извенения.
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Происшествия: Дагестан»