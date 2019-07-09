Фестиваль «ArtDonum» на горе Ставрополья: скульптуры из песка, отмена денег, менгиры и кино

СЕГОДНЯ 15:59 2019-07-09T15:59:42+03:00

На горе Недреманной в Кочубеевском районе в августе будет создан город творцов

Изменить размер текста: A A

Землей обетованной станет фестиваль «ArtDonum» с 23 по 25 августа для творческих ставропольцев. На плато горы Недреманной в Кочубеевском районе временно поселится творческое племя со своими правилами и уставами. Вокруг палаточного городка будут выставлены арт-объекты и инсталляции. Например скульптуры из песка, менгиры.

Три дня на горе будут идти выставки художников, скульпторов, резчиков по дереву. Выступят музыканты, пройдет авиамодельное соревнование. Собравшиеся станут и участниками кинофестиваля документального кино под открытым небом.

А еще на территории фестиваля отменят деньги. Все рукотворные предметы нельзя будет купить, но автор может согласиться обменять его на что-то: танец, песня, услуга.

Одним из участников станут супруги Ковач, которые занимаются изготовлением масок: карнавальных, театральных, в стиле хоррор. Маски можно будет примерять всем пришедшим, доставая их из специальной тележки. Участником можно стать, подав заявку на электронную почту artdonum@mail.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU