Спортсмены из Чехии и Майлайзии поучаствуют в ставропольском джип-триале
Экстремальную гонку с препятствиями на джипах увидят ставропольцы 27 июля
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Чемпионат по джип-триалу пройдет 27 июля в станице Ессентукской на стадионе Мечта. Среди желающих продемонстрировать мастерское управление автомобилем 40 спортивных команд.
В числе участников спортсмены из СКФО, Краснодарского края, Астраханской области, Камчатки, Владивостока, Челябинска, Минска, Украины, Армении, Чехии и Малайзии. Для победы важно не время, а навык управления внедорожником.
ИСТОЧНИК KP.RU