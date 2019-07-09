Игиловца из Кабардино-Балкарии посадили на 13 лет

СЕГОДНЯ 16:35 2019-07-09T16:35:39+03:00

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Окружной военный суд в Москве признал виновными жителя Кабардино-Балкарии и двух уроженцев Таджикистана в преступной деятельности на стороне ИГИЛ*. Все трое приговорены к длительным срокам за участие в запрещенном сообществе, вербовку в него, а также попытку совершения нескольких терактов в Москве и области. Кабардинец Анзор Тлупов был приговорен к 13 годам лишения свободы в колонии строгого режима, а Манучехр и Бахтовар Туйчиевы получили по 10 и 15 лет колонии строгого режима соответственно.

В момент задержания, летом 2018 года, подсудимые пытались уничтожить составляющие взрывчатых веществ. Согласно информации, размещенной на сайте суда, всем трем осужденным вменялась статья "Организация деятельности террористической организации и участие в деятельности такой организации".

*ИГИЛ - международная террористическая организация, запрещенная на территории Российской Федерации

ИСТОЧНИК KP.RU