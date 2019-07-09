2019-07-09T16:48:16+03:00
Общество

Ставропольский силач снял на видео трюк с автомобилем

В стойке на руках спортсмен протащил машину за трос несколько метров
Полина ШАПОШНИКОВА
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Житель Ставрополя протащил автомобиль за трос, привязанный к телу. Силач шагал по асфальту на руках. Машина таким образом проехала несколько метров. Видеоролик с трюком стал активно обсуждаться в соцсетях, а сам спортсмен рассказал, что самым сложным было сдвинуть автомобиль, а дальше «все шло, как по маслу».

Мужчина предложил запустить новый челлендж, пишет «Победа26».

Ставропольский ответ Bottle Cap Challenge.

ИСТОЧНИК KP.RU

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