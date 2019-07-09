Ставропольский силач снял на видео трюк с автомобилем
В стойке на руках спортсмен протащил машину за трос несколько метров
Изменить размер текста:
Житель Ставрополя протащил автомобиль за трос, привязанный к телу. Силач шагал по асфальту на руках. Машина таким образом проехала несколько метров. Видеоролик с трюком стал активно обсуждаться в соцсетях, а сам спортсмен рассказал, что самым сложным было сдвинуть автомобиль, а дальше «все шло, как по маслу».
Мужчина предложил запустить новый челлендж, пишет «Победа26».
Ставропольский ответ Bottle Cap Challenge.
ИСТОЧНИК KP.RU