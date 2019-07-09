Минераловодский аэропорт заплатит за повреждение самолета
В 2016 году рабочие пробили в двери маленькую дыру
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Апелляция Минераловодского аэропорта снова осталась без ответа, суд обязал возместить ущерб авиакомпании «Россия» за повреждение самолета, пишет «Newstracker».
В 2016 году рабочие аэропорта пробили небольшую дыру в задней входной двери самолета Airbus A320 при загрузки продуктов на автолифте. Аэропорт компенсацию не выплатил и авиакомпания обратилась в суд.
ИСТОЧНИК KP.RU