Минераловодский аэропорт заплатит за повреждение самолета

СЕГОДНЯ 17:22 2019-07-09T17:22:42+03:00

В 2016 году рабочие пробили в двери маленькую дыру

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Апелляция Минераловодского аэропорта снова осталась без ответа, суд обязал возместить ущерб авиакомпании «Россия» за повреждение самолета, пишет «Newstracker».

В 2016 году рабочие аэропорта пробили небольшую дыру в задней входной двери самолета Airbus A320 при загрузки продуктов на автолифте. Аэропорт компенсацию не выплатил и авиакомпания обратилась в суд.

ИСТОЧНИК KP.RU