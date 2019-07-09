ЗАГС Ставрополья рассказал о самых популярных датах свадеб 2019 года

СЕГОДНЯ 17:42 2019-07-09T17:42:42+03:00

В Ставропольском крае больше всего браков заключается 19 числа

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В ставропольском ЗАГСе сообщили, какие даты свадеб самые популярные. В июле самым желанным днем для создания ячейки общества стало 19 число. Не менее популярны и даты: 19.09.2019, 19.10.2019, 19.11.2019 и 19.12.2019.

С выбором красивой цифры для бракосочетания стоит определяться заранее и вовремя ее бронировать, так как это очень даже «ходовой товар». Ведь нельзя же пренебрегать нумерологией?

ИСТОЧНИК KP.RU