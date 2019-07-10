Тонированная «Приора» сбила мужчину в Ставрополе

СЕГОДНЯ 09:01 2019-07-10T09:01:38+03:00

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Ночью 9 июля в Ставрополе водитель тонированной «Лады Приоры» не заметил пешехода и наехал на него. Машина двигалась по 50 лет ВЛКСМ в направлении Шпаковской, когда пешеход двигался по нерегулируемому переходу. 50-летний мужчина был доставлен в больницу с рваными ранами лица и травмами головы.

Вел «Приору» 24-летний житель Нефтекумского района, который неоднократно привлекался за нарушения ПДД. В основном за тонировку. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела, сообщили в УГИБДД ГУ МВД России по Ставропольскому края.

ИСТОЧНИК KP.RU