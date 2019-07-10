Охоту на водителей без ремней безопасности вели в Ставрополе

СЕГОДНЯ 09:08 2019-07-10T09:08:28+03:00

Пойманы десятки нарушителей только за один час операции

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В Ставрополе провели внеплановый отлов водителей, которые не пристегиваются ремнями безопасности. В рейде участвовали десятки экипажей спецроты ДПС и главный государственный инспектор безопасности дорожного движения Ставрополья Алексей Сафонов.

Только за час остановлены десятки нарушителей, которые оправдывались неудобством ремней или спешкой. Нарушители заплатили штраф в 1000 рублей.

Следующий подобный рейд пройдет на КМВ, сообщили в пресс-службе УИГБДД по СК.

ИСТОЧНИК KP.RU