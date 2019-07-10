Охоту на водителей без ремней безопасности вели в Ставрополе
Пойманы десятки нарушителей только за один час операции
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В Ставрополе провели внеплановый отлов водителей, которые не пристегиваются ремнями безопасности. В рейде участвовали десятки экипажей спецроты ДПС и главный государственный инспектор безопасности дорожного движения Ставрополья Алексей Сафонов.
Только за час остановлены десятки нарушителей, которые оправдывались неудобством ремней или спешкой. Нарушители заплатили штраф в 1000 рублей.
Следующий подобный рейд пройдет на КМВ, сообщили в пресс-службе УИГБДД по СК.
ИСТОЧНИК KP.RU