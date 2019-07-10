2019-07-10T09:16:41+03:00
Общество

45 тысяч жителей Махачкалы остались без света

Обесточило четыре тысячи домов
Антон ШАПОВАЛОВ
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Из-за вспыхнувшего пожара на махачкалинской подстанции в городе отключило свет в четырех тысячах домах. В них, по оценке спасателей, проживает 45 тысяч человек. Об этом сообщает пресс-служба МЧС по Дагестану.

Вызов о чрезвычайной ситуации поступил почти в два часа дня. Подстанция была мощностью в 30 мегаватт.

- В зону отключения попали 4343 дома, в которых проживают 45000 человек, из них 8943 ребенка. Пожар был быстро ликвидирован. Сейчас ведутся аварийно-восстановительные работы, которые продлились до пяти вечера, - сказано в сообщении ведомства.

ИСТОЧНИК KP.RU

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