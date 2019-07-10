Караван грузовиков Киркорова кочевал по ставропольским трассам

СЕГОДНЯ 09:28 2019-07-10T09:29:14+03:00

Некоторые предположили, что в них гардероб известного поп-певца

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Пятигорчане засняли видео передвижения каравана из грузовиков с имуществом Филиппа Киркорова. Он приехал на Ставрополье с серией новых концертов. Звезду уже услышали жители и гости Ставрополя и Черкесска. Теперь настала очередь Пятигорска.

Изюминкой шоу этого года у экзальтированного певца стало появление на сцене из лифта.

Грузовики Филиппа Киркорова в Пятигорске.

ИСТОЧНИК KP.RU