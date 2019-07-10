2019-07-10T09:48:41+03:00
Происшествия

Рязанского педофила ищут на Ставрополье

16-летняя девочка пострадала от насильника
Полина ШАПОШНИКОВА
Поделиться:
Фото: пресс-службу СУ СКР по Рязанской областиФото: пресс-службу СУ СКР по Рязанской области
Изменить размер текста:

Рязанские следователи разыскивают мужчину, который подозревается в насилии действиях над девочкой. 28 мая 2019 год неизвестный в Рязани накинулся на 16-летнюю девочку.

На вид мужчине 55-60 лет, рост около 175 сантиметров, плотное телосложение, седые волосы с залысиной. В момент совершения преступления на нем были очки для зрения, синяя рубашка в крупную клетку,синие джинсы.

Всех, кому показалось знакомым лицо составленного фоторобота, просят позвонить в Железнодорожный следственный отдел по телефону: 8(4912) 96-09-63 или в отдел криминалистики следственного управления СКР по Рязанской области по телефону: 8(4912) 21-81-69.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Ставрополь принимает турнир по прыжкам в воду всероссийского масштаба
116 дольщиков в Пятигорске вознаградят за терпение к 2020 году
Проверка слуха: на Ставрополье гибнут пчелы?
Под шумок: в Дагестане обсуждают видео самой эффектной и тихой кражи
Урожай озимого ячменя на Ставрополье «прибавил в весе» 50 тысяч тонн
12 нарушений законов градостроительства нашли в Ставропольском крае
«Дагестанская сетевая компания»: к 9.00 восстановлено энергоснабжение 44 тысяч жителей Махачкалы
Летние киновечера у озера открываются в Ставрополе
На Ставрополье замначальника колонии брал с осужденных деньги за вип-камеры
На Ставрополье Киркорова застали за поеданием сладкого на ночь
Верховный суд оставил в тюрьме опасного террориста из Чечни
Караван грузовиков Киркорова кочевал по ставропольским трассам
45 тысяч жителей Махачкалы остались без света
Охоту на водителей без ремней безопасности вели в Ставрополе
Тонированная «Приора» сбила мужчину в Ставрополе
Денис Глушаков нашёл уголовщину в действиях жены
У детей истязавшей семилетнюю девочку женщины нашли отклонения в развитии
ЗАГС Ставрополья рассказал о самых популярных датах свадеб 2019 года
Минераловодский аэропорт заплатит за повреждение самолета
В Ставрополе лучшим водителем стала журналистка
Ставропольский силач снял на видео трюк с автомобилем
Игиловца из Кабардино-Балкарии посадили на 13 лет
Спортсмены из Чехии и Майлайзии поучаствуют в ставропольском джип-триале
Фестиваль «ArtDonum» на горе Ставрополья: скульптуры из песка, отмена денег, менгиры и кино
Стрельба на свадьбе в Хасавюрте попала на видео
Ставропольский депутат попал в список Forbes благодаря жене