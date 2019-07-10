Рязанского педофила ищут на Ставрополье

СЕГОДНЯ 09:48 2019-07-10T09:48:41+03:00

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Рязанские следователи разыскивают мужчину, который подозревается в насилии действиях над девочкой. 28 мая 2019 год неизвестный в Рязани накинулся на 16-летнюю девочку.

На вид мужчине 55-60 лет, рост около 175 сантиметров, плотное телосложение, седые волосы с залысиной. В момент совершения преступления на нем были очки для зрения, синяя рубашка в крупную клетку,синие джинсы.

Всех, кому показалось знакомым лицо составленного фоторобота, просят позвонить в Железнодорожный следственный отдел по телефону: 8(4912) 96-09-63 или в отдел криминалистики следственного управления СКР по Рязанской области по телефону: 8(4912) 21-81-69.

ИСТОЧНИК KP.RU