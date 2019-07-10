На Ставрополье замначальника колонии брал с осужденных деньги за вип-камеры
По версии следствия, он продавал заключенным и телефоны
Изменить размер текста:
В Курском районе сотрудник УФСИН подозревается в вымогательстве и превышении должностных полномочий.
Замнчальника отдела безопасности исправительной колонии № 6 подозревают в вымогательстве денег у заключенных. По версии следствия, он угрожал осужденным поместить их в худшие условия, а еще продавал им их собственные телефоны, которые были изъяты до заключения.
Уголовное дело расследуется, сообщили в пресс-службе СУ СКР по СК.
ИСТОЧНИК KP.RU