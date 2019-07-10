На Ставрополье замначальника колонии брал с осужденных деньги за вип-камеры

СЕГОДНЯ 10:04 2019-07-10T10:04:19+03:00

По версии следствия, он продавал заключенным и телефоны

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В Курском районе сотрудник УФСИН подозревается в вымогательстве и превышении должностных полномочий.

Замнчальника отдела безопасности исправительной колонии № 6 подозревают в вымогательстве денег у заключенных. По версии следствия, он угрожал осужденным поместить их в худшие условия, а еще продавал им их собственные телефоны, которые были изъяты до заключения.

Уголовное дело расследуется, сообщили в пресс-службе СУ СКР по СК.

ИСТОЧНИК KP.RU