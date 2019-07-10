«Дагестанская сетевая компания»: к 9.00 восстановлено энергоснабжение 44 тысяч жителей Махачкалы
К текущему моменту специалисты энергокомпании вернули свет в дома 44 тысяч жителей столицы региона. Ранее сообщалось, что из-за нештатной ситуации обесточены были 45 тысяч абонентов.
К 22.00 9 июля энергетики восстановили энергоснабжение 36 тысяч человек, работы не прекращались всю ночь и ведутся на объекте до сих пор. Оставшаяся без энергоснабжения часть жителей Махачкалы получала энергоснабжение по графику, согласованному с правительством Дагестана.
Отметим, что социально значимые объекты обеспечены энергоснабжением в полном объеме. Всего в работах задействованы более 60 специалистов. Для максимально качественного и оперативного проведения работ привлечены дополнительные бригады. Ситуация находится на личном контроле руководства компаний «Россети» и «Россети Северный Кавказ». Ход работ непосредственно на объекте контролирует руководство «Дагестанской сетевой компании».
Операторы контакт-центра в круглосуточном режиме предоставят информацию о ситуации с перебоями в подаче электроэнергии и перепадами напряжения в сети. Потребители, желающие задать свой вопрос, могут позвонить по бесплатному телефону «горячей линии» компании «Россети Северный Кавказ» 8-800-775-91-12.
ИСТОЧНИК KP.RU
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