12 нарушений законов градостроительства нашли в Ставропольском крае
Неправильно ты, дядя Федор, города строишь: прокуратура и краевой минстрой инспектировали местные власти
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На Ставрополье проверили местные власти на соблюдение градостроительного законодательства. Планово проинспектировали администрации Андроповского, Грачевского, Новоселицкого, Труновского, Степновского и Шпаковского районов, администрации города Ессентуки, Минераловодского округа и администрацию города Михайловска.
Внеплановым проверкам подверглись администрации Георгиевского, Минераловодского округов и города Буденновска.
Сотрудники краевого минстроя составили 12 актов и 11 предписаний об устранении выявленных нарушений. Информация о проверках направлена и в органы прокуратуры.
ИСТОЧНИК KP.RU