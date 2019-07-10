12 нарушений законов градостроительства нашли в Ставропольском крае

СЕГОДНЯ 10:49 2019-07-10T12:44:56+03:00

Неправильно ты, дядя Федор, города строишь: прокуратура и краевой минстрой инспектировали местные власти

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На Ставрополье проверили местные власти на соблюдение градостроительного законодательства. Планово проинспектировали администрации Андроповского, Грачевского, Новоселицкого, Труновского, Степновского и Шпаковского районов, администрации города Ессентуки, Минераловодского округа и администрацию города Михайловска.

Внеплановым проверкам подверглись администрации Георгиевского, Минераловодского округов и города Буденновска.

Сотрудники краевого минстроя составили 12 актов и 11 предписаний об устранении выявленных нарушений. Информация о проверках направлена и в органы прокуратуры.

ИСТОЧНИК KP.RU