Урожай озимого ячменя на Ставрополье «прибавил в весе» 50 тысяч тонн
Урожай достиг 696 тысяч тонн
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Ставропольские аграрии собрали 696 тысяч тонн озимого ячменя. Это на 50 тысяч больше, чем в прошлом году. В среднем с гектара собирали около 40 центнеров.
Самые большие в крае площади под посев ячменя находятся в Александровском районе и Ипатовском городском округе.
31 сорт озимого ячменя возделывается в крае, но самые популярные сорта — краснодарский «Хуторок» и ставропольская «Эспада», сообщили в пресс-службе министерства сельского хозяйства Ставропольского края.
ИСТОЧНИК KP.RU