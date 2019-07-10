Урожай озимого ячменя на Ставрополье «прибавил в весе» 50 тысяч тонн

СЕГОДНЯ 11:07 2019-07-10T11:07:19+03:00

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Ставропольские аграрии собрали 696 тысяч тонн озимого ячменя. Это на 50 тысяч больше, чем в прошлом году. В среднем с гектара собирали около 40 центнеров.

Самые большие в крае площади под посев ячменя находятся в Александровском районе и Ипатовском городском округе.

31 сорт озимого ячменя возделывается в крае, но самые популярные сорта — краснодарский «Хуторок» и ставропольская «Эспада», сообщили в пресс-службе министерства сельского хозяйства Ставропольского края.

ИСТОЧНИК KP.RU