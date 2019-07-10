Под шумок: в Дагестане обсуждают видео самой эффектной и тихой кражи
В социальных сетях появилось видео самого тихого ограбления. На кадрах видно, как в кафе сидят две компании. За одним столиком расположилось двое молодых парней, курящих кальян, а за другим — двое мужчин. Пока один из них отвлекал официанта, другой стащил сумку у соседей, которая лежала недалеко от них.
Саму сумку мужчина не стал забирать — он её обчистил, вытащив все деньги. Вещь злоумышленники возвращают на место и, расплатившись, покидают заведение.
Ситуация вызвала у пользователей сети негодование. Они удивились бесшумности операции, некоторые расстроились, что такое совершили взрослые люди.
Очень тихая кража у дагестанцев.
ИСТОЧНИК KP.RU
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