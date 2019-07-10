2019-07-10T11:36:47+03:00
Общество

Под шумок: в Дагестане обсуждают видео самой эффектной и тихой кражи

Мужчина ободрал соседей по столику
Антон ШАПОВАЛОВ
Поделиться:
Под шумок: в Дагестане запечатлели самую эффектную и тихую кражуПод шумок: в Дагестане запечатлели самую эффектную и тихую кражуФото: Евгения ГУСЕВА
Изменить размер текста:

В социальных сетях появилось видео самого тихого ограбления. На кадрах видно, как в кафе сидят две компании. За одним столиком расположилось двое молодых парней, курящих кальян, а за другим — двое мужчин. Пока один из них отвлекал официанта, другой стащил сумку у соседей, которая лежала недалеко от них.

Саму сумку мужчина не стал забирать — он её обчистил, вытащив все деньги. Вещь злоумышленники возвращают на место и, расплатившись, покидают заведение.

Ситуация вызвала у пользователей сети негодование. Они удивились бесшумности операции, некоторые расстроились, что такое совершили взрослые люди.

Очень тихая кража у дагестанцев.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Происшествия: Дагестан»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Ставрополь принимает турнир по прыжкам в воду всероссийского масштаба
116 дольщиков в Пятигорске вознаградят за терпение к 2020 году
Проверка слуха: на Ставрополье гибнут пчелы?
Урожай озимого ячменя на Ставрополье «прибавил в весе» 50 тысяч тонн
12 нарушений законов градостроительства нашли в Ставропольском крае
«Дагестанская сетевая компания»: к 9.00 восстановлено энергоснабжение 44 тысяч жителей Махачкалы
Летние киновечера у озера открываются в Ставрополе
На Ставрополье замначальника колонии брал с осужденных деньги за вип-камеры
На Ставрополье Киркорова застали за поеданием сладкого на ночь
Рязанского педофила ищут на Ставрополье
Верховный суд оставил в тюрьме опасного террориста из Чечни
Караван грузовиков Киркорова кочевал по ставропольским трассам
45 тысяч жителей Махачкалы остались без света
Охоту на водителей без ремней безопасности вели в Ставрополе
Тонированная «Приора» сбила мужчину в Ставрополе
Денис Глушаков нашёл уголовщину в действиях жены
У детей истязавшей семилетнюю девочку женщины нашли отклонения в развитии
ЗАГС Ставрополья рассказал о самых популярных датах свадеб 2019 года
Минераловодский аэропорт заплатит за повреждение самолета
В Ставрополе лучшим водителем стала журналистка
Ставропольский силач снял на видео трюк с автомобилем
Игиловца из Кабардино-Балкарии посадили на 13 лет
Спортсмены из Чехии и Майлайзии поучаствуют в ставропольском джип-триале
Фестиваль «ArtDonum» на горе Ставрополья: скульптуры из песка, отмена денег, менгиры и кино
Стрельба на свадьбе в Хасавюрте попала на видео
Ставропольский депутат попал в список Forbes благодаря жене