116 дольщиков в Пятигорске вознаградят за терпение к 2020 году

СЕГОДНЯ 11:48 2019-07-10T11:48:41+03:00

Обещанного три года ждут: с 2017 года заморожена стройка на 70% завершенного дома

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В Пятигорске дом обанкротившегося застройщика начала достраивать новая строительная компания. С 2017 года ждут своих квадратных метров на улице 295 Стрелковой дивизии 116 дольщиков.

Прежний подрядчик успел завершить дом на 70%, прежде чем обанкротился. С тех пор работы были остановлены. Но в 2019 году дело сдвинулось с мертвой точки. Дом должен быть сдан в 2020 году.

ИСТОЧНИК KP.RU