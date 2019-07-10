116 дольщиков в Пятигорске вознаградят за терпение к 2020 году
Обещанного три года ждут: с 2017 года заморожена стройка на 70% завершенного дома
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В Пятигорске дом обанкротившегося застройщика начала достраивать новая строительная компания. С 2017 года ждут своих квадратных метров на улице 295 Стрелковой дивизии 116 дольщиков.
Прежний подрядчик успел завершить дом на 70%, прежде чем обанкротился. С тех пор работы были остановлены. Но в 2019 году дело сдвинулось с мертвой точки. Дом должен быть сдан в 2020 году.
ИСТОЧНИК KP.RU