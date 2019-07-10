Ставрополь принимает турнир по прыжкам в воду всероссийского масштаба

СЕГОДНЯ 12:02 2019-07-10T12:02:42+03:00

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В Ставрополе пройдут всероссийские соревнования по прыжкам в воду имени Евгения Кузнецова.

Состязаться участники национального первенства будут 5 дней, начиная с 10 июля. Площадкой выступает бассейн «Юность», который примет около 100 прыгунов со всей страны. Зрители могут последить за ходом первенства бесплатно. Турнир подобного масштаба проходил в Ставрополе последний раз 20 лет назад.

ИСТОЧНИК KP.RU