Ставрополь принимает турнир по прыжкам в воду всероссийского масштаба
Жители города могут бесплатно стать зрителями соревнований
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В Ставрополе пройдут всероссийские соревнования по прыжкам в воду имени Евгения Кузнецова.
Состязаться участники национального первенства будут 5 дней, начиная с 10 июля. Площадкой выступает бассейн «Юность», который примет около 100 прыгунов со всей страны. Зрители могут последить за ходом первенства бесплатно. Турнир подобного масштаба проходил в Ставрополе последний раз 20 лет назад.
ИСТОЧНИК KP.RU