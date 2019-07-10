СЕГОДНЯ 12:50 2019-07-10T13:33:39+03:00

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Временный чемпион UFC Дастин Порье, ставший следующим соперником Хабиба Нурмагомедова, решил попытать счастья и найти фанатов в России. После тренировочного спарринга со своим другом, армянским бойцом MMA Арманом Царукяном, он обратился к поклонникам на русском. Видео опубликовал сам Царукян.

Соперник Хабиба внезапно заговорил на русском.

— Я — настоящий чемпион! — заявил Порье.

Напомним, что 7 сентября Дастину придётся встретиться с чемпионом UFC в лёгком весе Хабибом Нурмагомедовым. Титульный бой пройдёт в Абу-Даби. Но победу Порье прочат немногие — все опытные бойцы хором предрекают викторию дагестанца. Своим мнением на этот счёт поделился даже главный и самый принципиальный соперник Хабиба — Тони Фергюсон.

КСТАТИ

«Порье — не мой уровень»: Хабиб Нурмагомедов и Дастин Порье провели дуэль взглядов

В Лас-Вегасе прошла очередная большая летняя пресс-конференция UFC. И на ней в одном зале собрались главные участники боев предстоящих турниров. В том числе и топ-звезды UFC242 в Абу-Даби — россиянин Хабиб Нурмагомедов и американец Дастин Порье (подробности).

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ИСТОЧНИК KP.RU