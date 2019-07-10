Будущее 2022 года на Ставрополье: дети мастерят беспилотники в мобильном технопарке
Мобильный детский технопарк будет весь год курсировать по 6 городам края
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К 2022 году на Ставрополье появится мобильный детский технопарк «Кванториум». За учебный год технопарк будет приезжать по графику в 6 городов региона: Буденновск, Георгиевск, Изобильный, Кисловодск, Невинномысск и Минеральные Воды. А в остальное время - работать на базе центра «Кваториум-Ставрополь».
В технопарке дети будут осваивать современную инженерию: лазерные технологии, нейротехнологии, беспилотную авиацию, программирование, 3D-моделирование.
ИСТОЧНИК KP.RU