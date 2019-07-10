В Северной Осетии снова появился футбольный клуб "Алания"

СЕГОДНЯ 14:07 2019-07-10T14:07:21+03:00

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Министр физической культуры и спорта Северной Осетии Владимир Габулов объявил о решении создать на базе клуба «Спартак-Владикавказ» команду «Алания». Министр подчеркнул, что учредителем клуба стал бизнесмен из Красноярска Данил Гуриев. Он единственный собственник и финансирование будет осуществляться только им. Гуриев намерен вывести клуб в элиту российского футбола.

В новом сезоне "Алания" будет выступать в ПФЛ (второй дивизион). Основу команды составят футболисты, которые ранее были заиграны за владикавказский "Спартак". Главным тренером клуба станет бывший футболист московских "Динамо" и ЦСКА Спартак Гогниев.

Напомним, в 1995 году "Спартак-Алания" стала чемпионом России по футболу. После 2013 года клуб покинул высший дивизион, а через год и вовсе прекратил свое существование как профессиональной команды. Причиной краха стали долги и отсутствие финансирования. В 2016 году клуб был возрожден под именем "Спартак-Владикавказ".

ИСТОЧНИК KP.RU