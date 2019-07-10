2019-07-10T14:13:55+03:00
Общество

В Чечне чиновники незаконно занимались бизнесом

На нарушении закона их поймала прокуратура
Богдан РЕШЕТНИКОВ
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В Чеченской Республике в поле зрения правоохранительных органов попали руководители государственных унитарных предприятий, подведомственных министерству сельского хозяйства.

- 17 чиновников одновременно с государственной службой занимались личным бизнесом, являясь учредителями коммерческих фирм, - сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

- Данные обстоятельства создавали благоприятные условия руководителям использовать свои полномочия для развития собственного бизнеса в ущерб государственным предприятиям.

В адрес министра сельского хозяйства было внесено представление об устранении выявленного нарушения. Глава минсельхоза привлек нарушителей к дисциплинарному наказанию. Все чиновники прекратили заниматься предпринимательской деятельностью.

ИСТОЧНИК KP.RU

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