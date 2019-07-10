2019-07-10T15:56:29+03:00
Общество

Миллионеры из Ингушетии выиграли в лотерее второй раз подряд благодаря магической цифре

Супружеская пара разбогатела на два миллиона рублей
Антон ШАПОВАЛОВ
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Ингушская семья благодарит тайную комбинацию за второй выигрыш в лотерее за месяцИнгушская семья благодарит тайную комбинацию за второй выигрыш в лотерее за месяцФото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП
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Семья Мальсаговых из Ингушетии дважды за месяц получили в лотерее крупную сумму. За выигрышем приехал глава семейства Ислам.

Впервые Мальсаговы получили загородный дом, который стоит 700 тысяч рублей. Через две недели семья выиграла один миллион 137 тысяч рублей.

- Мы ищем в билетах любимые числа: 71, 13, 23. Считаю, что именно они и привлекли удачу. Вообще мы редко участвуем в лотереях. Но видите, как метко получается, - признался Исмаил.

Глава семьи поведал планы на выигранные деньги. Так, большая часть уйдет на устройство жилищных условий. На остальное Мальсаговы планируют устроить младшему сыну свадьбу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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