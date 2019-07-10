Миллионеры из Ингушетии выиграли в лотерее второй раз подряд благодаря магической цифре
Семья Мальсаговых из Ингушетии дважды за месяц получили в лотерее крупную сумму. За выигрышем приехал глава семейства Ислам.
Впервые Мальсаговы получили загородный дом, который стоит 700 тысяч рублей. Через две недели семья выиграла один миллион 137 тысяч рублей.
- Мы ищем в билетах любимые числа: 71, 13, 23. Считаю, что именно они и привлекли удачу. Вообще мы редко участвуем в лотереях. Но видите, как метко получается, - признался Исмаил.
Глава семьи поведал планы на выигранные деньги. Так, большая часть уйдет на устройство жилищных условий. На остальное Мальсаговы планируют устроить младшему сыну свадьбу.
ИСТОЧНИК KP.RU