«Почта России» выпустила конверты с портретом Магомеда Нурбагандова

СЕГОДНЯ 16:00 2019-07-10T16:00:51+03:00

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В гашении марки приняли участие глава Дагестана Владимир Васильев, министр внутренних дел республики Абдурашид Магомедов и отец Героя России Нурбаганд Нурбагандов.

С сегодняшнего дня подобные конверты, а их выпущено 300 тысяч, будут распространяться по всем регионам России, а также в ближнее и дальнее зарубежье. Цель акции заключается в том, чтобы еще раз напомнить всему миру о храбром дагестанце и его подвиге. Владимир Васильев подчеркнул, что события трехлетней давности до сих пор свежи в памяти людей.

Напомним, четверо боевиков заставляли Магомеда сказать на камеру, чтобы его родственники и друзья ушли из полиции. В ответ на это он сказал «Работайте, братья!». После этих слов его застрелили.

ИСТОЧНИК KP.RU