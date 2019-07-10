«Почта России» выпустила конверты с портретом Магомеда Нурбагандова
В гашении марки приняли участие глава Дагестана Владимир Васильев, министр внутренних дел республики Абдурашид Магомедов и отец Героя России Нурбаганд Нурбагандов.
С сегодняшнего дня подобные конверты, а их выпущено 300 тысяч, будут распространяться по всем регионам России, а также в ближнее и дальнее зарубежье. Цель акции заключается в том, чтобы еще раз напомнить всему миру о храбром дагестанце и его подвиге. Владимир Васильев подчеркнул, что события трехлетней давности до сих пор свежи в памяти людей.
Напомним, четверо боевиков заставляли Магомеда сказать на камеру, чтобы его родственники и друзья ушли из полиции. В ответ на это он сказал «Работайте, братья!». После этих слов его застрелили.
ИСТОЧНИК KP.RU