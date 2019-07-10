В Дагестане попало на видео ДТП с бронированным "Мерседесем" из свадебного кортежа

СЕГОДНЯ 16:24 2019-07-10T17:11:56+03:00

Водителя Газели с ребенком увезли в больницу

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В Кизилюртовском районе Дагестана произошла страшная авария. Бронированный "Мерседес", который ехал в организованной свадебной группе, выехал на встречную полосу. На ней он столкнулся с "Газелью", в которой ехал мужчина с ребенком. Их госпитализировали, о состоянии пострадавших ещё ничего не известно.

На кадрах видны последствия аварии. "Газель" оказалась смятой полностью, а бронированный автомобиль пострадал не так сильно.

Комментаторы переживают за здоровье отца с сыном. Многие из них в резкой форме осуждают поступок водителя "Мерседеса".

- Ну что за люди, выезжают на встречку. О чем он думал, когда выезжал на встречку?

- Пожизненно надо лишать таких. А лучше сажать.

- Нашим некоторым индивидуумам сложно объяснить. Задним местом думают.

- Когда в кортеже едут, все становятся крутыми.

ДТП с участием Газели и бронированного Мерседеса из свадебного кортежа .

ИСТОЧНИК KP.RU