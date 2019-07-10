В Дагестане попало на видео ДТП с бронированным "Мерседесем" из свадебного кортежа
В Кизилюртовском районе Дагестана произошла страшная авария. Бронированный "Мерседес", который ехал в организованной свадебной группе, выехал на встречную полосу. На ней он столкнулся с "Газелью", в которой ехал мужчина с ребенком. Их госпитализировали, о состоянии пострадавших ещё ничего не известно.
На кадрах видны последствия аварии. "Газель" оказалась смятой полностью, а бронированный автомобиль пострадал не так сильно.
Комментаторы переживают за здоровье отца с сыном. Многие из них в резкой форме осуждают поступок водителя "Мерседеса".
- Ну что за люди, выезжают на встречку. О чем он думал, когда выезжал на встречку?
- Пожизненно надо лишать таких. А лучше сажать.
- Нашим некоторым индивидуумам сложно объяснить. Задним местом думают.
- Когда в кортеже едут, все становятся крутыми.
ДТП с участием Газели и бронированного Мерседеса из свадебного кортежа .
ИСТОЧНИК KP.RU