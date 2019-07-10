Стало известно, насколько подорожал бензин на Ставрополье за месяц

СЕГОДНЯ 16:32 2019-07-10T16:41:59+03:00

В среднем за литр бензина придется платить на 30 копеек больше

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47,97 рублей в среднем стоит бензин в Ставропольском крае, сообщает Севкавстат. Жизненно важная жидкость подорожала в среднем на 30 копеек за самые популярные марки по сравнению с предыдущим месяцем.

Цена на дизельное топливо повысилась на 2 копейки и составила 45,16 рублей за литр, за газовое моторное топливо водители платили в июне столько же, сколько и в мае — 21,14 рублей за литр.

Больше всего подорожание коснулось марки АИ-98, подорожавшей на 43 копейки.

Кстати, ставропольский бензин один из самых дорогих на Северном Кавказе. Экономичнее всего в СКФО можно заправиться в ингушской Назрани.

ИСТОЧНИК KP.RU