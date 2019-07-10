СЕГОДНЯ 17:09 2019-07-10T17:11:14+03:00

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Жителей многоэтажки Ставрополя измучили соседи, чья квартира превращена в помойку. Злополучный дом находится по улице Доваторцев. Обращения в инстанции не дали результата. А в подъезде по-прежнему стоит смрад. Из квартиры бегут тараканы и перекочевывают во все остальные помещения

Мусорный ад: в Ставрополе нашли еще одну квартиру-свалку.

Ставропольцы сняли видео разговора с хозяйкой «мусорной» квартиры, пишет «Своё ТВ». Возмущенные люди вопрошают : «Как это вытащить можно? Как это можно всё вытаскивать? […] Объясните мне причину, почему вы так живёте?»

Но женщина уходит от разговора.

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ИСТОЧНИК KP.RU