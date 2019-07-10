Ставрополье поставит оборудование для обучения московских студентов
Похожую лабораторию могут создать и для будущих инженеров края
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В Московском государственном университете для обучения студентов поставят ставропольское оборудование. Невинномысское предприятие позволит вузу использовать отечественную технику взамен импортной. Руководство заявляет об инновационности и высоком качестве оборудования. И считает, что сотрудничество с московским университетом даст толчок развитию ставропольской промышленности.
Похожую лабораторию могут создать и на базе инженерного факультета СКФУ, пишет «Победа26».
ИСТОЧНИК KP.RU