Ставрополье поставит оборудование для обучения московских студентов

СЕГОДНЯ 17:24 2019-07-10T17:24:08+03:00

Похожую лабораторию могут создать и для будущих инженеров края

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В Московском государственном университете для обучения студентов поставят ставропольское оборудование. Невинномысское предприятие позволит вузу использовать отечественную технику взамен импортной. Руководство заявляет об инновационности и высоком качестве оборудования. И считает, что сотрудничество с московским университетом даст толчок развитию ставропольской промышленности.

Похожую лабораторию могут создать и на базе инженерного факультета СКФУ, пишет «Победа26».

ИСТОЧНИК KP.RU