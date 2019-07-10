2019-07-10T17:24:08+03:00
Экономика

Ставрополье поставит оборудование для обучения московских студентов

Похожую лабораторию могут создать и для будущих инженеров края
Полина ШАПОШНИКОВА
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В Московском государственном университете для обучения студентов поставят ставропольское оборудование. Невинномысское предприятие позволит вузу использовать отечественную технику взамен импортной. Руководство заявляет об инновационности и высоком качестве оборудования. И считает, что сотрудничество с московским университетом даст толчок развитию ставропольской промышленности.

Похожую лабораторию могут создать и на базе инженерного факультета СКФУ, пишет «Победа26».

ИСТОЧНИК KP.RU

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