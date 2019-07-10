Минобороны: Ставрополье лучший регион по «поставке» призывников

СЕГОДНЯ 17:41 2019-07-10T17:41:14+03:00

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Минобороны РФ назвало Ставрополье лучшим регионом по подготовке призывников. Краю достался переходящий вымпел победителя в 5 раз.

По словам начальника Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба Вооруженных сил РФ генерал-лейтенанта Евгения Бурдинского, Ставрополье показало самые высокие результаты по 8 показателям из 13. Например, в регионе больше всего призывников годных к службе по состоянию здоровья.

На втором месте конкурса Бурятия, на третьем — Вологодская область.

ИСТОЧНИК KP.RU