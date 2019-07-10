2019-07-10T17:50:36+03:00
Общество

Турпоток в Ессентуках вырос на 20 процентов

На 22 с половиной тысячи больше отдыхающих посетили город-курорт за первое полугодие
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Поток отдыхающих в Ессентуках вырос на 20 процентов.Поток отдыхающих в Ессентуках вырос на 20 процентов.
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Более 116 тысяч жителей России и гостей из-за рубежа побывали в Ессентуках и оставили об отдыхе здесь самые приятные воспоминания. Более трети курортников, отдыхающих в этом городе-курорте, приезжают сюда, как минимум, в третий раз.

В Ессентуках 30 санаториев на 9 тысяч мест единовременного размещения. 20%-ный рост курортников был спрогнозирован. Городские власти третий год наращивают масштабы событийного туризма.

Совсем недавно прошли массовые фестивали фейерверков, военных оркестров. Впереди - фестиваль барабанной музыки, «Железный таз», выставка «Благословенный Кавказ», форум «Кавказская здравница».

Только в месяцы летнего курортного сезона Ессентуки проведут около полусотни культурных и спортивных мероприятий.

ИСТОЧНИК KP.RU

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