2019-07-10T18:21:28+03:00
Общество

Хуже, чем гонки без правил: в Чечне участники свадебного кортежа устроили драку на автомобилях

В УГИБДД республики по достоинству оценили видео инцидента
Ольга ОСТРОВСКАЯ
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Видео драки на автомобилях произвело фурор в социальных сетях Чечни. Участники свадебного кортежа решили сразиться за место под солнцем, поближе к машине новобрачных.

"Драку на автомобилях" устроили участники свадебного кортежа в Чечне.

Всё дело в старой традиции — когда машин не было и их заменяли кони, лучшие всадники демонстрировали своё мастерство верховой езды и пробивались поближе к молодожёнам — поздравить, выразить уважение и показать удаль молодецкую.

Однако сейчас подобные гонки могут быть опасны для жизни. Именно этой позиции придерживается большинство пользователей соцсетей, которые резко осудили схватку двух молодых водителей. Некоторые даже предложили создать на территории республики воспитательно-трудовой лагерь, чтобы «искоренять животные инстинкты».

Ролик по-достоинству оценили и в УГИБДД Чечни. Двоих участников состязания и молодого человека, который, пытаясь помочь одному из соревнующихся, полез под колёса, доставили в районный отдел, где провели внушительную воспитательную беседу и на пальцах объяснили нарушителям, что подобные инциденты недопустимы. Беседой не ограничилось — всем троим выписали крупные штрафы за хулиганство и нарушение ПДД.

ИСТОЧНИК KP.RU

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