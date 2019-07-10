2019-07-10T19:19:28+03:00
Происшествия

Братьев избитой в Ингушетии девочки будут держать в реабилитационном центре

Будет поставлен вопрос о лишении родительских прав
Полина ШАПОШНИКОВА
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Дети главной подозреваемой в избиении девочки в Ингушетии останутся в реабилитационном центре на время следствия. После его окончания решат вопрос с передачей мальчиков родственникам. Как сообщила уполномоченный по правам ребенка при главе Ингушетии Зарема Чахкиева, будет поставлен вопрос о лишении женщины родительских прав.

- Что касается лишения родительских прав матери избитой девочки, то это еще будет обсуждаться, - приводит слова детского обмудсмена «РИА Новости».

Тем временем 7-летняя девочка уже неделю находится в больнице Москвы, где лучшие медики борются за сохранение обеих рук ребенка. Прогнозы на счет правой руки пока не радуют. Но все медицинские решения будут приняты на следующей неделе после консилиумов.

Тетя девочки находится под арестом, следствие полагает, что это она довела ребенка до ужасного состояния жестокими методами воспитания.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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