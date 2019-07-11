2019-07-11T08:50:20+03:00
Политика

11 июля на Ставрополье проходят антитеррористические учения

Возможно ограничение движения
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В период с 10 по 11 июля 2019 года оперативным штабом в Ставропольском крае на территории Ипатовского городского округа проводится антитеррористическое учение.

С 07 до 13 часов 11 июля возможно ограничение движения личного транспорта и пешеходов на улицах: Московская, Сенная, Лермонтова, Станционная, Степная, а также в переулке Апанасенко г. Ипатово Ставропольского края.

Оперативный штаб в Ставропольском крае обращается с просьбой в период проведения учения не создавать помех действиям правоохранительных органов, сохранять спокойствие и выдержку, не допускать паники и распространения ложной информации.

ИСТОЧНИК KP.RU

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