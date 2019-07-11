2019-07-11T09:38:51+03:00
Политика

Замдиректора Росгвардии может стать сенатором от Ставропольского края

Сергей Меликов будет выдвинут Владимиром Владимировым, по сообщению источников
Полина ШАПОШНИКОВА
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В случае победы на выборах губернатора Ставропольского края Владимира Владимирова, первый замглавы Росгвардии Сергей Меликов станет одним из трех кандидатов в сенаторы. Об этом пишет РБК, ссылаясь на собственные источники в Совете Федерации. Недавно подавший рапорт об отставке Меликов может стать членом верхней палаты. Согласно закону «О порядке формирования Совета Федерации» каждый кандидат в губернаторы должен представить свою тройку кандидатов в сенаторы.

Сейчас Владимирова в верхней палате представляет Михаил Афанасов, который по информации агентства, собирается оставить пост.

53-летний Сергей Меликов в 2011 году командовал группировкой войск по проведению контртеррористических операций на территории Северо-Кавказского региона — в должности первого замкомандующего войсками Северо-Кавказского регионального командования внутренних войск МВД. В 2014 году был назначен полпредом президента в Северо-Кавказском федеральном округе. Но в 2016 году стал первым заместителем главнокомандующего Росгвардии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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